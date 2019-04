Esto es lo que pidió Elmer Molocho para poder casarse con La Tigresa del Oriente | VIDEO | FOTOS

Tras el escándalo de la frustrada boda de La Tigresa del Oriente , donde su pareja la dejó plantada en el altar a minutos de realizarse la ceremonia, el programa de Magaly Medina reveló las condiciones que puso Elmer Molocho para seguir adelante con el matrimonio con la cantante, pero que no fueron aceptadas por la producción de 'Magaly Tv: La firme' y por lo que el hombre salió huyendo del canal.



Magaly Medina contó que su producción investigó a Elmer Molocho y descubrieron que este tenía pareja y tres hijos, quienes vivían en Ventanilla. Su reportera y camarógrafo llegaron hasta el lugar para corroborar los hechos, pero fueron atacados por la madre de los hijos de Molocho por orden de él mismo, al decirles que les rompan el celular y la memoria de la cámara que portaban.

La periodista de Magaly Medina, Charo Victorio, contó en vivo que fueron atacados con violencia, e incluso, una de las mujeres mostró un cuchillo mientras que al camarógrafo lo agarraron a golpes y por ello decidieron poner la denuncia en la comisaría del sector.



"Lo que realmente hemos vivido con mi camarógrafo ha sido de terror. A mí me han amenazado con un cuchillo y a él lo golpearon como no tienes idea. Una de ellas, la mujer de Molocho y la otra la vecina", dijo la periodista.

Reportera de Magaly Medina contó cómo sucedieron los hechos en la casa del novio de la Tigresa del Oriente. (Video: Magaly Tv. La firme)

Tras este incidente, Elmer Molocho se justificó e indicó que la madre de sus hijos actuó de esa manera porque "estaban grabando a su hijo", pero el camarógrafo declaró que escuchó a Molocho dar la orden de "sáquenles la mierd..."

CHANTAJE DE MOLOCHO



Posterior a la pelea, Elmer Molocho acude a los estudios de ATV con su abogado para llegar a un acuerdo con Magaly Medina para que la boda se realice como se tenía planeado.



Molocho le dijo a Magaly Medina que retire la denuncia contra la madre de sus hijos para poder seguir con la boda. "Yo no quiero tener problemas, mejor que quede todo ahí. Que no avance la denuncia".



Sin embargo, los productores y Magaly Medina no aceptaron su pedido, porque sería ir en contra de ella misma y de su equipo. "Yo alguna vez por respaldar públicamente a un fotógrafo mío y creer en su versión, yo pecho y voy a la cárcel por él. Entonces con qué cara le voy a pedir a mi reportera que retire la denuncia".



Elmer Molocho huye de la boda de la Tigresa del Oriente. (Video: Magaly Tv. La firme)

Finalmente, Elmer Molocho desistió de casarse con La Tigresa del Oriente y, prácticamente, salió corriendo del canal y huyó del lugar abordando un taxi.