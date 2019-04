La Tigresa del Oriente: Melcochita lamentó que dejen plantada a cantante y asegura que le hicieron una maldad

Por: D. Bautista

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, lamentó que Judith Bustos, ‘La Tigresa del Oriente’, haya sido ‘plantada’ en el altar por su prometido, Elmer Molocho.



“El pata por ‘figuretear’ jugó con sus sentimientos, pero ya la pagará. Fue una maldad lo que le han hecho, pero la vida continúa, que se olvide de las cosas malas, Dios se encargará de todo”, afirmó el actor cómico.



¿Crees que el escándalo de su boda fue ‘armado’?

Sí, a última hora le sale una familia, le pegan a un camarógrafo y todo. Está arreglado.



En tanto, Manolo Rojas dejó entrever que la cantante se habría prestado para el escándalo que se armó en el set de ‘Magaly TV, la firme’.

“Todo lo que hace es show. La televisión es un negocio y todo se vale”, sostuvo.



LA PASÓ MAL



De otro lado, Deysi Araujo, quien estuvo invitada a la boda, contó que ‘La Tigresa’ se mostró cabizbaja y llorosa cuando llegó al local, ubicado en Jesús María, donde se celebraría la fiesta de su matrimonio.



“La vi mal, con los ojos rojos, había llorado bastante. Cuando llegó no quería bajar a la recepción, estuvo en el segundo piso. Una amiga la convenció que baje y se reúna con los presentes. Elmer no vale nada, él no amaba a la ‘Tigresa’”, sostiene la pelirroja.



Por su parte, Shirley Cherres agregó que la cantante finalmente festejó su soltería. “La vi muy desencajada, fue muy triste verla, estuvo en la recepción para cumplir con su familia, quienes llegaron de Pucallpa. Casi ni hablaba, pero hubo un momento que se le puso su canción, ‘Un nuevo amanecer’, y todas las personas la sacaron a bailar. Creo que de cierta forma celebró su soltería”, aseguró.