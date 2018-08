Tigresa del Oriente: Mujer confesó que acusó a novio de cantante de intento de violación porque no le hacía caso| VIDEO

¡Todo era falso! Nicole , la joven que llegó al programa 'Tengo algo que decirte' para denunciar al novio de la Tigresa del Oriente de intento de violación terminó confesando que todo era una mentira y que hizo todo este teatro de acusación porque "él no me hacía caso".



Lady Guillén terminó de poner al descubierto a la joven luego que Elmer Molocho mostrara los mensajes que Nicole le había enviado ayer y donde lo amenazaba que lo iba a denunciar porque no le correspondía a pesar de tener enamorado y este ser amigo de él.



La joven al escuchar que Lady Guillén leía los mensajes que ella misma había mandado se puso nerviosa y en un primer momento negó que ella le haya escrito al novio de 'La Tigresa del Oriente'. "Esos mensajes no son míos", dijo muy segura.

Sin embargo, Nicole no contó que Lady Guillén le pediría su celular para corroborar que el número no le correspondía a ella. La conductora de 'Tengo algo que decirte' posteriormente corroboró que la joven sí envió los mensajes amenazantes y terminó por explotar en vivo.



"Si lo sé, me desprecias a mí por estar con una abuelita, pero ya te... conmigo, no tienes ni idea lo que voy a hacer", fue el mensaje que Nicole envió a Elmer Molocho.



A Nicole solo le quedó confesar la verdad y decir que todo lo hizo por despecho.