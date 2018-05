La Tigresa del Oriente se sorprendió al enterarse que estaba nominada a un premio de los MTV MIAW 2018, pues nadie se lo había hecho saber e incluso pensó que se trataba de una broma y se empezó a reír.



"Ay sí, qué broma me han hecho, qué chistoso. Una broma un poquito pesada. Por ahí lo leí”, comentó la Tigresa del Oriente, quien aún se mostraba incrédula ante la noticia que le mencionó Julián Zucchi en su programa de entrevistas online.

La Tigresa del Oriente está nominada en la categoría ‘Ridículo del año’ de los MTV MIAW, en la cual compite junto a grandes artistas como Justin Bieber y Beyoncé.



La categoría de los MTV MIAW 2018 en la que está nominada la Tigresa del Oriente hace referencia al baile que realizó del 'Scooby doo Papá'. También compite contra la cachetada que Eduardo Yáñez le dio a un periodista de Telemundo.

La Tigresa del Oriente manifestó que no estaba enterada de su nominación en los MTV MIAW 2018 porque ella no maneja sus redes sociales y su CM no le informó que estaba dentro de la competencia.



“¿Pero de verdad es eso, hay un ganador para el MTV o es una broma? Ah bueno, si me confirma él (su community manager), está bien. Lo que pasa es que yo no manejo mis redes sociales, tengo bastantes cosas que hace y la tecnología la tengo a un lado, yo no la manejo”, comentó La Tigresa del Oriente



Una vez ya enterada, la Tigresa del Oriente no descartó que asista a la ceremonia de los premios MTV MIAW 2018 el próximo 3 de junio.