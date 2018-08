¡Tenían algo que decirle! Elmer Molocho llegó al programa de Lady Guillén , Tengo algo que Decirte, dispuesto a sorprender a su pareja 'La Tigresa del Oriente', pero la sonrisa se le borró de la cara luego de que una joven hiciera una grave denuncia en su contra.

Elmer Molocho quiso hacerle una sorpresa a La Tigresa del Oriente con ayuda de Lady Guillén, pero no esperaba lo que iba a suceder después.

Parece que la intérprete de 'Israel, Israel' sospechaba lo que estaba a punto de suceder durante el programa Tengo Algo Que Decirte, pues no quiso ingresar al set de Lady Guillén y optó por retirarse y no escuchar a su novio.

Cuando La Tigresa del Oriente se estaba retirando del canal, apareció Nicole, una joven que denuncia a Elmer Molocho por intento de violación. La víctima señaló que intentaron abusar de ella en una fiesta el último fin de semana.

Nicolle también presentó la denuncia que presentó ante la Policía Nacional contra Elmer Molocho y reveló detalles de lo que sucedió aquella noche en la que casi fue violentada.

El novio de La Tigresa del Oriente negó los cargos y dijo que estaban aprovechando de 'su fama'. Incluso, Elmer Molocho intentó retirarse del set y no responder a la grave acusación, gesto que Lady Guillén consideró inapropiado, pues si no tenía nada que temer, no tenía por qué irse.

Sin embargo, todo dio un gran revés al final. Elmer Molocho mostró chats donde Nicole lo amenazaba con denunciarlo y vengarse de él porque no le hacía caso. Incluso, la joven insultó a La Tigresa del Oriente y le dijo 'vieja'.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.