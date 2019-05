¿La Tigresa del Oriente se reconcilió con su chibolo Elmer Molocho?

La Tigresa del Oriente voló a tierras aztecas y se refirió nuevamente al matrimonio fallido con Elmer Molocho. En entrevista con Un Nuevo Día y Al Rojo Vivo, la cantante responsabilizó al programa de Magaly Medina por el escándalo que se desató alrededor de su boda.

"Acá el que quedó mal realmente es el canal, es el programa, no se por qué lo hicieron", dijo La Tigresa del Oriente en Un Nuevo Día sobre Magaly Tv La Firme, que patrocinó la boda televisada. Asimismo, indicó que tanto ella como Elmer Molocho y la madre de los hijos de cumbiambero tenían conocimiento y estaban de acuerdo con el matrimonio.



En entrevista con Al Rojo Vivo, la Tigresa del Oriente aseguró que jamás se distanció de Elmer Molocho tras dejarla plantada en el altar. "Él y yo no estamos distanciados. Estamos un poco... tenemos que conversar. Él ya me invitó a conversar. Sabemos los dos lo que ha pasado", dijo la cantante.

La Tigresa del Oriente habla de su boda en Al Rojo Vivo. Video: YouTube / Al Rojo Vivo

En ese sentido, en Un Nuevo Día, la Tigresa no descartó la posibilidad de reconciliarse con su ex. "Ahora él está sentido y yo también porque no esperamos que el programa hiciera eso. El programa manipuló las cosas", dijo.

La Tigresa del Oriente habla de su boda en Un Nuevo Día. Video: YouTube / Un Nuevo Día

Cabe indicar que el mismo día de la boda de la Tigresa del Oriente Magaly Medina descubrió que el novio tenía una familia con tres hijos. Al ir a averiguar, el camarógrafo y reportero de la urraca fueron agredidos por la supuesta pareja del cumbiambero, lo que generó que pusieran una denuncia por violencia física.

Elmer Molocho puso como condición que la producción de Magaly Medina retirara la denuncia para casarse con la Tigresa. Al negarse, el novio se fue del canal dejando a la cantante vestida y a los invitados esperando.