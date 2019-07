"Me dijeron que debía estar agradecida porque no invitaban a cualquiera", la acusación de la Tigresa contra El Gran Show

Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como la 'Tigresa del Oriente', salió al frente para darle su apoyo a Susan Ochoa tras todo lo que pasó en el programa El Artista del Año, conducido por Gisela Valcárcel.

La cantante grabó un video que compartió en sus redes sociales dedicándole unos consejos a Susan Ochoa sobre las críticas de otros. Le recomendó que se bañara en aceite y que solo se enfoque en su carrera.

"Hola Susan, te recomiendo que te bañes en aceite y te resbale lo que te digan, así como yo lo hice. A mí me resbala lo que digan de mí y yo sigo cosechando éxitos en el Perú y el mundo", declaró la Tigresa del Oriente en un video.

Pero lo que más llamó la atención de la publicación en redes fue la acusación contra el programa de Gisela Valcárcel. Según la Tigresa del Oriente, cuando ella también participó en El Gran Show, se sintió 'humillada'.

La Tigresa del Oriente (Fuente: Instagram)

"Me dijeron en ese programa alguna vez que debo estar agradecida por haber estado invitada al programa, que ese programa no traen a cualquier artista. Yo soy internacional y también me resbala, pero también me he sentido humillada", finalizó la Tigresa del Oriente.

En estos días, Gisela Valcárcel se encuentra de viaje por Marruecos, específicamente en la antigua ciudad imperial Marrakech. Por ahora se desconoce si la siguiente gala de Reinas del Show será grabada, pues todas las participantes se encuentran de vacaciones.