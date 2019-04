Susy Díaz a La Tigresa del Oriente tras ser plantada en su boda: "Búscate un verdadero hombre" 

Susy Díaz le aconsejó a Judith Bustos, ‘La Tigresa del Oriente’, que se ‘busque un verdadero hombre y no un chibolo’, luego de que su prometido Elmer Molocho la dejó plantada en el altar.



“Le aconsejo a la ‘Tigresa’ que se busque una persona no de su edad, o sea de 73 años, pero que sea un hombre de 60 o 65 años. Que se busque un verdadero hombre y no un chibolo que está ‘dobleteando’. Cuando una mujer pasa por eso (decepción) con un chibolo, una le agarra alergia y quiere buscarse un hombre de casi su edad para que envejezcan juntos”, sostuvo Díaz.



¿Sabías que Elmer Molocho tenía familia?

Ya me habían dicho que tenía una mujer y tres hijos en Ventanilla. Tenía una doble vida.



En las redes sociales se dice que todo habría sido ‘armani’ por el programa de Magaly Medina…

No ha sido armado, es real. Lamentablemente, cuando estás en el ambiente artístico la vida de uno es un libro abierto. Uno no puede mentir ni ocultar nada.



NOTICIA MUNDIAL

​

El programa ‘Al rojo vivo’, de Telemundo, informó que ‘La Tigresa del Oriente’ no se habría casado por ‘mala suerte’, debido a que un día antes de la boda, Molocho la vio con el vestido de novia, mientras hacía la prueba de maquillaje y peinado en la peluquería ‘Soho Color’.