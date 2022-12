Hoy es uno de los tiktokers más carismáticos y populares del Perú. Pero hace apenas cinco años, Ángel Ramírez vendía ropa en las veredas de las calles de su natal Chiclayo o enhielaba pescados en el terminal pesquero ‘Santa Rosa’.

Del asentamiento humano Ramiro Prialé, en José Leonardo Ortiz, revela que pudo haber terminado como muchos de sus amigos de barrio: preso. Pero fueron sus abuelos y su madre, quienes reemplazaron el rol del padre ausente, que lo encaminaron.

Hoy tiene más de un millón de seguidores en TikTok y 173 mil en Facebook. Produce videos de humor, pero un humor sutil, que juega más con el doble sentido, explica.

Su historia de amor con la norteamericana Collen Barry, a quien conoció en una discoteca de Ica, se convirtió en viral. Es amigo de Tula Rodríguez y Mario Irivarren, a este último lo llama ‘padrino’, pues fue quien lo ayudó a instalarse en Lima hace tres meses.

Hoy Ángel Ramírez es imagen de tres grandes marcas y vive de las redes sociales, algo que nunca hubiera imaginado. Pero no olvida su origen humilde, porque cada triunfo le ha costado sacrificio. Su objetivo es inaugurar su restaurante de comida rápida el próximo año.

Desde hace tres meses, vive en una mansión en La Molina, la que denomina la ‘Basic House’, en donde coincide con otros tiktokers, youtuber, streamers, cantantes y más creadores. La idea de esta ‘casa’ es ser ventana e impulsar nuevos talentos, acompañándolos y asesorándolos en el proceso.

Ángel, tu primera publicación en TikTok es de enero del 2020, ¿qué hacías antes?

Todo lo que está pasando es a base de esfuerzo, mano. Ahorita estudio una carrera. Ya estoy para terminar, que es contabilidad. Me falta un año y acabo. Pero también he trabajado vendiendo ropa.

¿En dónde?

En el suelito. En vereda. Yo tenía que correrme, porque tú sabes, los municipales venían.

¿En Chiclayo?

En el mercado Modelo, cuando tenía 18 años. No tenía claro lo que quería estudiar. Esto de los videos lo descubrí cuando decidí entrar a la universidad y veía que mis amigos me grababan, pero no sabía que subían el contenido. Me grababan y subían el contenido y se convertía en viral. Eso hace cinco años.

¿De qué barrio eres?

De José Leonardo Ortiz, de Ramiro Prialé, de Chiclayo.

¿Cuál fue tu primer video viral?

Antes hacía monólogos, stand up. Me grababa en pandemia. Como no podíamos salir, me grababa hablando solo, pero no sabía que la gente se identificaba con lo que hablaba. Llevé taller de comedia, de stand up.

¿Cuál fue tu primer video que se viralizó?

Sobre los venezolanos. Hice un monólogo sobre eso. Justamente mi amigo estaba con su novia venezolana, yo me sentía mal porque estaba perdiendo a mi amigo por su novia y yo decía ahora qué hago. Grabé un video diciendo que no entendía por qué todos querían tener su novia venezolana, se ha vuelto un requisito tener tu novia venezolana. Empecé a hablar sobre eso. Todo fue en buena onda.

¿Cuántas vistas tuvo?

Como tres millones.

¿En qué momento sentiste que podías vivir de los contenidos en redes sociales?

Ahora estoy viviendo con lo que genero en redes sociales. Pero cuando pasó lo de ‘Esto es guerra’, me presento al casting, tuve más alcance. Antes del casting quería dedicarme a mi carrera, pero postular a EEG hizo que la gente me conozca más.

Ángel Ramírez tiene más de un millón de seguidores en TikTok. (Foto: Alan Ramírez / Trome)

¿Hiciste casting?

Pasé a la final.

¿Querías ser ‘guerrero’?

No es que haya querido ser, tampoco. Soy figureti. Me gustaba estar en la onda, con ellos. Soy una persona muy hiperactiva, alegre, eso le gustó a ellos, me permitieron participar en el casting. Cuando perdí, me eliminaron, tampoco quería que la gente me conozca porque participé allí. Decidí hacer más contenido, ser más constante. Agarrarlo como chamba.

¿El humor de quién la heredaste?

Diría que de mi papá, pero ni lo conozco. Obviamente, me imagino que debe ser de él. Quizás. Mi familia es muy alegre. Los chiclayanos somos alegres.

¿Cuántos hermanos son?

Soy el mayor de cuatro hermanos.

UNA VIDA DIFÍCIL

¿Has tenido una vida difícil?

La verdad que sí. En realidad, el hecho de no haberme criado con mi papá fue difícil. Sabes que siempre se necesita de un padre al lado, pero tuve a mis abuelos. Para mí fue lo más lindo que me pasó en la vida, porque gracias a ellos no me desvié de mi camino.

¿La ausencia de tu padre marcó tu vida?

Creo que sí, me marcó un poco. Yo siempre he querido hacer cosas, y necesitaba a alguien al lado que te me dé ánimos. Yo agradezco de todo corazón a mis abuelos, pero ro no es la misma química como con tu papá. Pero no le tengo rencor.

¿Y económicamente también fue difícil?

No tanto, por el hecho de que mis abuelos siempre trataron de apoyarme con lo que podían. Yo no trataba de pedir tanto porque eran mis abuelos, no eran mis papás. Yo siempre trataba de adaptarme a lo que tenía. No pedía muchas cosas. Era feliz con lo que tenía hasta que pude crecer y chambear y tener lo que quiero.

Además de vender ropa en la calle, ¿qué otras cosas hacías?

Aunque no lo creas, mano, enhielando pescado. En Santa Rosa había una empresa, ahí hay todo tipo de pescados, tenía que poner hielo y pescados en cubetas grandes, depende de eso te pagan. Una cubeta costaba 30 soles. Y eso lo mandaban a las provincias. Diario me sacaba mis 120 soles. Siempre trataba de estar ahí.

¿El mal camino no fue tentación?

La verdad que sí, hermano. Porque me he criado en un barrio picante. Antes era zona roja, ahora no tanto. Había muchas drogas, robo. Por una parte, me conocían por la familia de mi papá que no era tan buena. Me cuidaban. Ahí estaba el papel de mi abuelo que siempre me encaminaba. Antes he sido muy rebelde.

¿Tienes amigos que terminaron mal?

Tengo muchos amigos que ahorita están presos.

CREADOR DE CONTENIDOS

¿Qué han significado para ti las redes sociales?

Para mí las redes sociales ha sido una puerta para hacer muchas cosas, por ejemplo, ahorita estoy logrando un poco de lo que quiero. Pero mi sueño siempre ha sido tener una cadena de restaurantes.

¿Cocinas?

Antes quería estudiar gastronomía. Me sale buenazo el ají de gallina y el arroz con pollo. Con eso las enamoro.

En TikTok tienes más de un millón de seguidores, ¿por qué crees que la gente se engancha contigo?

Creo que se debe a cómo soy porque me muestro tal y como soy. Esa misma gente se da cuenta.

El tiktoker Ángel Ramírez destaca por sus videos humorísticos. (Foto: Alan Ramírez / Trome)

¿De dónde sacas ideas para crear tu contenido?

Trato siempre de innovar. Siempre he tenido como inspiración a Luisito Comunica y Juampa Zurita. No necesitan la malcriadez. Más utilizan el doble sentido. Yo siempre utilizo el doble sentido. No me gusta ser tan directo. La comedia es para inteligentes.

EL ROMANCE CON LA GRINGA…

La última semana un video se hizo viral, tu romance con una norteamericana, ¿cómo se dio?

La conocí en Ica.

¿La historia es tal cual lo cuentas en TikTok?

Me fui a una discoteca en Ica, a la Huacachina. Y te juro que cuando llegué, llegué en plan tranqui, de divertirme. Pero mis amigos me dicen: ‘mano, esa gringa está que te mira’. Yo no creí. Grabé el inicio sin querer, que dice: ‘el día de hoy les voy a enseñar a conquistar a una gringa’, pero en ningún momento pensé que iba a pasar todo eso.

¿Cómo la conquistaste?

Antes de eso se acercaron patas más altos, más agarrados, más guapetones y yo dije que ya perdí. Pero cuando veo que los despachan en una, digo que es mi oportunidad le mandé dos chelitas, al estilo del abuelo.

¿Entonces?

Entonces ella se acerca a agradecerme. Me dice que quiere hablar conmigo. Comenzamos a hablar. Tú sabes que un trago, otra cerveza…

El tiktoker mantiene una relación a distancia con la norteamericana Collen Barry.

¿Cómo se comunicaban si no sabes hablar inglés?

Con el celular, con el traductor. Yo le escribía en el traductor y ella también. Yo no sé inglés.

¿Es una relación que se está encaminando?

Nos estamos conociendo. Estoy tratando de que ella conozca más cosas de Perú, que vea lo bonito. En mí no va a ver lo bonito, pero que lo vea en Perú. Le está gustando. Ella es de Arizona (Estados Unidos). Recientemente me fui a Huaraz. Estamos tratando de conocernos. El idioma es difícil.

¿Estás estudiando inglés?

Sí, estoy llevando mis clases de inglés.

¿Es amor real o amor a la visa?

Es amor real. Yo creo que a ella le gusta cómo la trato y le hago reír. No todas las mujeres son iguales, pero ella me demuestra lo mismo que le demuestro.

Mucha gente cree que la relación no es real, ¿por qué?

Yo creo que porque me ven con esta cara que no ayuda. Para las personas de otros países, somos exóticos. Los feos somos exóticos. Estamos en el país equivocado.

Ángel Ramírez conoció a Collen Barry en Ica. Hace un mes visitaron Huaraz. (Foto: Ángel Ramírez)

¿A qué se dedica?

Ella cuida niños y estudia enfermería.

¿Qué edad tiene?

Ella tiene 30 años. Yo tengo 23.

¿No ha sido un problema la edad?

No, es que no soy tan inmaduro. En los videos me ven toda chacota, es parte de mí. Pero no siempre estoy en la chacota.

En las redes tienes tu jale, pero te vendes de feo…

Sí, creo que la personalidad es lo que les atrae.

¿Cuáles son tus objetivos?

En estos momentos, estoy dedicándome a redes sociales al cien por ciento. Para que quizá en un año pueda sacar mi primer restaurante. Mi objetivo ahora es trabajar constantemente y sacar mi restaurante, ahorita estoy ahorrando para invertir.

¿Un restaurante de comida norteña?

No, uno de comida rápida.

SU PADRINO MARIO IRIVARREN

¿Cómo nace tu amistad con Mario Irivarren?

Lo conocí por el casting en Esto es guerra. Por la misma amistad, cuando estuvimos en Chiclayo me dice que me mude a Lima porque tengo talento, yo le dije que no conocía nadie. Y él me dijo: ‘no te preocupes, yo voy a ser tu padrino’.

Ángel Ramírez en su nuevo hogar: la 'Basic House', en La Molina. (Foto: Alan Ramírez / Trome)

¿Y te ha apoyado?

Sí, él me ha apoyado mucho.

Muchos tienen un concepto diferente de él, de sobrado…

La gente se deja llevar por lo que ve. Mario es una excelente persona y le agradezco por todo.

Muchas personas creen que quienes se dedican a crear contenidos para redes son vagos, ¿qué tienes que decir?

Para nada. Es difícil porque tienes que innovar, pensar qué hacer. Si te dedicas a redes debe ser constante y no desaparecer. Siempre innovar, buscar cosas nuevas. Estar ahí, porque si desapareces, la gente te olvida al toque.