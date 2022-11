¡LO TOMA CON HUMOR! Yaco Eskenazi fue consultado por el reciente TikTok que grabó su esposa Natalie Vértiz, donde lo llamó “estúpido” luego de volver a las pichangas. El conductor de TV afirmó que nunca le pide permiso a su pareja para ir a jugar fútbol.

“(¿Tienes que pedirle permiso?) No, no, olvídate. Cero permiso, es como Natalie me pida permiso para ir a Europa”, expresó.

Además, Yaco indicó que tomó con humor el video de su pareja. “Yo voy a seguir jugando pichangas siempre (...) Me operé y tuve que esperar 7 meses de haberme operado y estar de vuelta en las canchas para mi es un regalo de la vida”, afirmó.

Natalie Vértiz jura que ella y Yaco disfrutan de hacerse bromas

Por su parte, Natalie Vértiz remarcó que ellos siempre se hacen “bromitas” de este tipo, pero que no tiene ninguna duda de su esposo por ir a jugar pichangas.

“Siempre hemos tenido respeto el uno del otro (...) Recién ha vuelto a las pichangas y él no me avisa. No dudo de mi esposo hasta que se demuestre lo contrario. Me ha dicho que lo están observando”, sentenció.

Yaco y Natalie hablan de los permisos para las pichangas

