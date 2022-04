¡ASU! Josetty Hurtado sorprendió a más de uno tras agradecer en TikTok por haber nacido “rica y famosa”. La hija de ‘Chibolín’ aseguró que ella no es “doméstica”, todo esto mientras intentaba pelear un camote.

“Por esto Dios me bendijo ¿Saben a lo que me refiero? Y me hizo rica y famosa porque él sabe que no soy doméstica, no nació para estar en la cocina, nací para contratar chefs”, indicó la influencer.

El video de Josetty, que ya cuenta con más de 20 mil reproducciones, es parte de un trend muy popular de Cardi B, que es la voz que se escucha en el audio.

Josetty agredece en TikTok por ser rica y famosa (Video: josetty1)

Josetty Hurtado responde a seguidora por trend: “¿Quién perdió la humildad?”

En los comentarios de TikTok, algunos seguidores le cuestionaron a la hija de Andrés Hurtado por “perder la humildad”, por utilizar el audio; sin embargo, Josetty se respondió: “¿Quién la perdió”?

Mientras que otros usuarios si entendieron que todo se trató de simple humor y la felicitaron por su video. “Divina, hagas lo que hagas”, “Te sale tan natural”, “¡Qué buen video! Buenas vibras”, “Casi me la creo”, son algunos de los comentarios.

