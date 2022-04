¡ASU! El cantante Raúl Romero se mostró enfurecido porque en un concierto de Arequipa lo recibieron diciéndole en coro: “feo, feo”. El clip del momento se ha viralizado en TikTok.

En las imágenes se puede ver a Raúl Romero ‘tratando’ de irse del escenario. “No me hablen ni mier…, no me hables con…”, se le escucha decir.

Tras ello, vuelve para tomar el micrófono y decir: “Se han salvado porque ya me pagaron el contrato completo”.

Raúl Romero se ‘loquea’ en concierto porque le dijeron “feo”: “¿Quieren que cante o que hable h…?” (Video: Tik Tok/@elvia_up)

Raúl Romero: ‘cara de haba’ se enloqueció como parte del show

En otro momento, el popular ‘cara de haba’ dijo que no le “gustó” que lo reciban diciéndole “feo”.

“Me quieren (…) Yo me preguntó: ¿a qué cantante se le recibe con feo, feo, feo? (…) ¿Quieren que cante o que hable huevadas?”, desatando la risa de los presentes.

La cuenta de TikTok que subió el video de Raúl Romero aclaró que todo se trató de parte del show del cantante.

