Con un gran espectáculo, el cantautor peruano Rommel Hunter presentó su octavo álbum de estudio llamado ‘Suéltala’, en el auditorio del gobierno Regional de Amazonas. “Chachapoyas es la tierra que me vio crecer y desarrollarme en la música desde mis inicios y quien más que ellos son las personas que me conocen y saben el potencial con el que cuento. Ellos han sido testigos de mis inicios y la evolución que he tenido a lo largo de los años, tanto en la calidad interpretativa como en lo audiovisual”, reveló.

Este evento contó con artistas invitados como Estrella Rodríguez, Araceli Ríos, Mauro Goñas, Ken Dary y Franz Rovel. Quienes lo acompañaron e interpretaron juntos temas de todos los géneros musicales. A su vez, se presentaron temas del disco ‘Suéltala’. Este ha sido el primer evento que el artista Rommel Hunter se tomó el tiempo de realizar y reunir a los artistas del momento amazónicos.





“Este nuevo disco tiene una mezcla de sentimientos y emociones, ‘Gritar al mundo’ nos narra una historia de superación amorosa luego de una ruptura. ‘Ego’ nos narra una frustración de un personaje ante la negación de una mujer, ‘Hijo mío’ es la reflexión, que nació cuando estuve leyendo el libro de Dale Carnegie, me tocó emocionalmente al punto de llorar, ya que lo relacionaba con la crianza hacia mi hijo. ‘Aprendo junto a Ti’ es el tema que compuse a mi hijo”, adelantó el cantautor sobre algunos temas de su octava producción.

TENDENCIA EN TIKTOK

Es justo este tema ‘Aprendo junto a ti’ que se ha convertido en tendencia en redes sociales donde diversos creadores de contenido hispanos eligieron este tema para musicalizar sus videos junto a sus hijos. “Para mí es un orgullo que esta canción se esté viralizando en TikTok, ya que muchos padres se identifican con el tema y crean videos en torno a esta hermosa canción que compuse a mi hijo con todo el amor del mundo. Saber que esta canción con un gran mensaje pueda calar en los corazones de las personas y llevarlos a la reflexión es lo que más me emociona como cantautor”, detalló Hunter.

El disco ‘Suéltala’ fue producido por varios productores peruanos y extranjeros, destacando a Chris Fernández de Ozzuary Records, Giuseppe Estrella, entre otros. El disco ya está en todas las plataformas digitales y cuenta con 14 canciones, la mayoría tiene su videoclip. Destacan temas como ‘Miedo’ con Tommy Portugal, ‘Suéltala’, ‘Cuando te fuiste’ y ‘Aprendo Junto a ti’.

