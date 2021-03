Tras el pedido de Mayra Couto al Ministerio de Educación (Minedu) de que incluya el enfoque de género para que “las niñas, los niños y les niñes” aprendan a respetar las diferencias, una profesora de educación inicial se convirtió en tendencia en TikTok por responder a la actriz.

“¿Quién te ha dicho que no se le enseña amor y respeto? Claro que se les enseña a los niños, amor y respeto, se les enseña igualdad. Se le enseña valores, pero no necesito incluir un lenguaje que no existe en el Real Diccionario de la Lengua Española como ‘les niñes’ para educar a mis pequeños “, dijo la usuaria identificada como Denisse Aragón en la red social.

La maestra de educación inicial mencionó que no necesita cambiar el lenguaje para que los alumnos respeten a las personas.

Trome - Profesora tiktoker responde a Mayra Couto

“Tú no me vas a decir cómo educar a mis pequeños, claro que no. Creo que hablo por la mayoría de las profesoras de educación inicial y primaria al decir que no necesito cambiarles un lenguaje para que entiendan que tienen que respetar a todas las personas. Ubícate y regresa a tu planeta porque han hecho mal en darte un premio”, sostuvo.

Ante la respuestas positivas y negativas del video, la profesora sostuvo que respeta las opiniones de todos, pero que ella tenía su punto de vista que no lo iba a cambiar.

MAYRA COUTO GANÓ PREMIO

Mayra Couto anunció, en su cuenta en Instagram, que ganó un premio del Ministerio de Cultura para grabar el primer capítulo de su teleserie llamada ‘Mi cuerpa, mis reglas’, producción que soñó realizar y que hoy se abre una puerta para que se haga realidad.

La actriz fue ganadora en la categoría de Piloto de serie de la DAFO. Ella aprovechó este gran acontecimiento para su carrera profesional para aconsejar a sus seguidores a luchar por sus sueños y no rendirse.

“Mientras trabajaba como actriz tuve un sueño: ¿podría alguna vez contar historias escritas por mí? Historias que nos muestren otro rostro de la sociedad, historias de mujeres con iniciativa, poderosas y felices. Me lancé a estudiar. Nunca paré. Me seguía haciendo esa pregunta”, dijo Mayra Couto en la primera parte de su mensaje.

“Pero hace unos meses, encontré́ la respuesta: puedes hacer lo que sea, lo que quieras, lo que te motive. Y así́ les puedo contar hoy que he ganado el premio del @minculturape para la realización del primer capítulo de mi serie, llamada @micuerpamisreglas”, añadió protagonista de la serie ‘Cumbia pop’.

La actriz de la recordada serie ‘Al fondo hay sitio’ agradeció la oportunidad que le regalaron muchas personas que creyeron en ella, en especial a la empresa Bergman Was Right Films, ganadora de festivales internacionales.

“Ellas creyeron en mí, porque si sueñas y alguien te acompaña en ese sueño, no hay quien te pare. Así́ estamos hoy con la serie, imparables. Y necesitaremos que tú también creas en este sueño, que ya no es solo mío. Si tienes la posibilidad, colabora a través de Pay Pal con el monto que puedas: info.munecadetrapo@gmail.com”, solicitó la realizadora.

“Una vez que lo hayas hecho, escríbenos al instagram de @micuerpamisreglas para acceder a material exclusivo de la serie, inscribirte como extra o visitante. Por la coyuntura no tenemos muchas plazas, así́ que te recomiendo ser una de las primeras personas”, añadió.

Mayra Couto anunció que pronto vendrán sorpresas para sus seguidores a quienes les solicitó apoyarla también con ‘likes’ a su post. “Siempre han sido importantes en mi carrera y esta vez no es la excepción. Les amo con todo mi corazón”.

Recordemos que Mayra Couto ganó el 2015 el premio Luces de El Comercio, a mejor actriz de teatro por la obra el ‘Bunker’ donde actuó junto al destacado actor uruguayo Augusto Mazzarelli. Y el 2016 ganó el premio Luces de El Comercio a mejor actriz de TV por la serie ‘Al fondo hay sitio’.

