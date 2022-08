USAN BAMBA. Magaly Medina entrevistó este jueves al famoso TikToker George Rubín, especialista en recomendar zapatillas de lujo e identificar el calzado bamba. El influencer se refirió a los más famosos personajes de la farándula que no pueden comprarse el calzado original y optan por las réplicas.

La primera identificada fue Samahara Lobatón, quien se lució en sus redes sociales con unas Alexander McQueen pero en imitación. “Las zapatillas no concuerdan y los pasadores tampoco, no es bamba, es bambaza”, dijo el TikToker. Además, analizó otro calzado de la hija de Melissa Klug, también de imitación. “La verdad que esa marca de zapatillas no existe, quisieron hacer un híbrido entre unas running y una zapatilla de vestir y eso no existe, no les salió bien”, comentó el especialista.

Otra de las famosas que usa zapatillas bamba es Jossmery Toledo, quien se mostró en Instagram con unas zapatillas moradas supuestamente Jordan. “Son totalmente bamba, se ve mal, Jordan nunca hizo esa pose. Las Jordan cuestan en promedio entre 400 y 500 dólares, pero esa réplica no creo que pase de 300 soles” , dijo George Rubín.

Alejandra Baigorria también fue el punto de las críticas del TikToker por unas Nike. “Es réplica porque el such de Nike está para abajo y en las originales termina siempre para arriba” , acotó. Además, comentó otras zapatillas Louis Vuitton. “Existen unas con ese parche y esta como que intentó imitar, pero no se podría decir que es una replica exacta porque no tiene logo”, indicó el experto.

Pero quizá el caso que más llamó la atención fue el de Melissa Paredes, quien luce en su Instagram unas zapatillas amarillas Fila. “Son fake, todas las Fila Raptor 2 tienen que tener en la lengueta el logo de Fila en blanco. No son tan caras, en Estados Unidos pueden llegar a costar 40 dólares. Las Michael Kors pueden encontrarlas en outlets hasta en 60 dólares”, aseguró.

Finalmente, también comentó el calzado de Dior de Melissa Klug, que también tiene Jefferson Farfán. Según George Rubín, las de la Foquita sí son originales y podrían costar hasta 25 mil dólares, pero él cree que las compró en reventa. Sin embargo, las de la chalaca asegura que son bamba . “Esas son las Jordan 1 Dior, solo salieron dos mil pares a la venta y todos los pares están numerados. Las de Melissa no tienen esa calidad, se nota que la han hecho a máquina” , acotó.

Figuras de la farándula le lucen en redes sociales con zapatillas de lujo, sin embargo, TikToker George Rubín, especialista en marcas, asegura que son ‘bamba’.

TE PUEDE INTERESAR

Austin Palao niega separación de Flavia Laos: “Es una reverenda mentira”

Diego Chavarri asaltado en Miraflores: Persiguió a los delincuentes en su auto y se desató balacera

Gabriela Herrera sufrió incidente con su brasier EN VIVO en EBDT