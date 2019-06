Tilsa se burla de la Foquita tras supuesta reconciliación con Yahaira: "Le pesó más el amor que los cuernos"

¡Soltó tremenda bomba! Tilsa Lozano contó que le llegó la información de que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se estarían dando una nueva oportunidad en el amor.

Además, señaló que no está mal que el futbolista le haya perdonado una supuesta infidelidad a la salsera y regalado un lujoso departamento en Camacho, La Molina, como se especula. “Tengo el rumor que ellos habrían regresado desde el viaje a España (que hizo Yahaira)”, sostuvo Lozano.

Se especula que Jefferson le habría perdonado la infidelidad, que le compró un departamento dúplex en El golf de Los Incas, valorizado en 350 mil dólares y las imágenes aparecieron en televisión…

Bueno, en el caso que Jefferson haya vuelto con Yahaira sería un buen ejemplo de que los hombres también saben perdonar los ‘cachos’. ¿Por qué solo las mujeres vamos a ser las cornudas y las que perdonamos? Si Jefferson la perdonó… ya pues... Se limó los ‘cachos’ y le pesó más el amor que los cuernos. Es un buen ejemplo para dejar de ser tan machista.

¿Crees que les vaya bien?

Después de lo que pasó con Ivana (Yturbe), parece que no aprende el amigo.



Por otro lado, el ‘ Zorro Zupe’ comentó que tanto él como otras personas están disconformes con los rumores de la reconciliación de Farfán y Yahaira.



“Hablé la semana pasada con él y parece que me negó como lo hizo Pedro a Jesús, pero bueno, si eso está pasando (la reconciliación), pues está mal después de todo lo que vivió. Sé que muchos de sus amigos se están alejando de él, no les gusta lo que está pasando. Lo quiero mucho, somos buenos amigos, pero hay cosas que no debe hacer”, comentó el ‘Zorro’.



Luego, detalló que hace unos años Farfán le pidió asesorar la imagen de Yahaira y, por lo cual, iba a cobrar 7 mil dólares mensuales.