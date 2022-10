¡QUÉ TAL JUERGA! Tilsa Lozano cumple 40 años este 31 de octubre, pero adelantó la celebración y sacó la casa por la ventada el último 29 con una fiesta, donde invitó a sus amigos y familiares. La modelo compartió videos de este festejo, pero ‘Amor y fuego’ obtuvo imágenes inéditas de lo qué sucedió en la casa de Punta Hermosa.

De acuerdo con el reportaje del programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el ‘Zorro Supe’, amigo íntimo de la argentina, estuvo hablando con Jackson Mora, hasta se chocan las manos. Además, él estaba hablando al oído de Maricris Rubio, exmiembro del grupo Las Vengadoras.

Además, en un momento, la intérprete de “Soy soltera” sacó los pasos prohibidos y la pasó de lo lindo todos sus invitados.

Durante la noche, el papá de Tilsa conversaba con una joven y luego pasó con la pareja de su hija, quien le dio un tierno beso en la mejilla.





Tilsa Lozano comenta sobre los coqueteos de Gisela y Facundo

Tilsa Lozano habló con Trome para hablar sobre su participación como jurado en ‘El gran show’. Asimismo, señaló que es fan del supuesto romance entre Gisela Valcárcel y Facundo González. “Yo no le he presentado a nadie, no sé a quién se refiere, pero solo puedo decir que Adolfo (Aguilar) y yo somos los fans número 1 de la pareja formada por Facundo (González) y Gisela . A Gisela le digo, “Tú tomas colágeno en sobrecito, ya pues, ahí está en carne y hueso”, indicó.

De igual manera, asegura que no hay edad para el amor. “No, hay un montón de parejas que se llevan muchos años de diferencia y todo está bien. Lo que importa en una relación es el amor y compromiso”, agregó.