Tilsa Lozano se sentó en el programa ‘El Show después del Show’ para dar su versión de los hechos tras ser involucrada en la relación entre Olinda Castañeda y Jackson Mora. La Vengadora dijo que quiso guardar silencio pensando que el tema terminaría pronto, pero después de tres semanas, y viendo que nada se calmaba, optó por contar su verdad.

En primera lugar, Tili aclaró que ella no iba a hablar mal de ninguno de los otros dos involucrados, pero sí dejó en claro que ella jamás tuvo algo con el luchador y que siempre salían en grupo. Además, explicó que después de dos años de terminar con Miguel Hidalgo, quería conocer bien al peleador para darse una oportunidad en el amor.

"Yo lo conozco hace un año. Lo conocí por amigos y empezó a frecuentar por el centro de belleza que tenía. Fue la primera vez que me acercaba a una persona desde mi separación. Y si no tuvimos una relación, fue porque yo no quería”, explicó Lozano.

Tilsa Lozano llora en El Show después del Show

La madre de dos se quebró cuando contó que los fuertes calificativos que Olinda le lanzó desde las primeras imágenes que publicó Magaly TV: La Firme saliendo de una discoteca con amigos la dañaron no solo a ella sino también a su familia. Por eso, no iba a dejar la denuncia por difamación que tenía en su contra.

“Me parece muy injusto que durante tres semanas se pasee la señora por todos los canales difamándome generando titulares que me afectan a mí y a toda mi familia. Entiendo que fue una mujer engañada, pero no tenía que agarrársela conmigo. La demanda ya está hecha y el daño también. Yo no sé si esta situación se ha generado a propósito o para ensañarse conmigo Por tres semanas lucrar con mi nombre y reputación y honor de madre y ahora qué fácil es decir: ‘yo pensaba, yo creía’", lamentó Tilsa mientras soltaba algunas lágrimas.

Tilsa Lozano habla sobre demanda a Olinda Castañeda - Trome

EL VIAJE AL NORTE DEL PAÍS

En otra parte de la entrevista que mantuvo con Ethel Pozo, Lozano aclaró el viaje que realizó al norte del país con sus hijos. Según su versión, ella viajó toda una semana con un grupo de amigas y todos sus hijos para hacerle publicidad a un hotel en Tumbes. El día jueves, Jackson Mora llegó a la ciudad y se comunicó con ella para pedirle verse.

“El día jueves que yo me iba, él llegó con un grupo de gente y me escribió y me pidió para hablar con él. Yo le dije que no, pero fuimos todos a su hotel en grupo a comer. Habremos estado desde las 11 hasta las 3 pm”, relató.