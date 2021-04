Tilsa Lozano no es ajena al mal momento que vivió Sofía Franco hace unas semanas, luego que su esposo Álvaro Paz de la Barra la denunció por violencia doméstica, y le pidió a la rubia conductora que se aferre a su hijo para salir adelante después de los videos donde se le vio tirada en el piso pidiendo ayuda.

Tilsa , ¿qué opinas de los momentos tan duros que pasó Sofía Franco ?

¡Uff! Es un tema muy delicado, creo que ahí hubo un abuso de autoridad, un desamor por parte de él, verse expuesta de esa forma tan horrible, violentada psicológicamente, creo que ella debe aprovechar este mal momento para llevar terapia y estar fuerte, por su hijo. También creo que debe denunciar y no quedarse callada. Creo que él aprovechó las debilidades de ella para usarlas en su contra.

La prensa la apoyó...

Sí, la defendió, pero la prensa también es cruel y si por ahí ella tiene alguna recaída se le va a voltear, por eso tiene que levantarse con todo, tiene un hijo y los hijos te motivan a todo. Tiene que tener mucha claridad, pues ahorita todavía debe estar triste, no tiene claras las cosas, puede sentirse sola y es ahí donde se aprovechan, por eso debe estar firme y fuerte.

NO DA BOLA A PELUCHÍN

Cambiando de tema, ‘Peluchín’ comentó que ahora que estás sin trabajo en la televisión te sobreexpones en tus redes sociales con Jackson.

No sé nada de eso, pero estoy vendiendo mis productos de belleza que son de una tecnología americana para hacer faciales y cremas para el rostro y cuerpo, y me va súper bien. Es como tener tu propio spa en casa. También estoy con lo de los zapatos, champú, trabajo en la TV no hay, pero por suerte tengo varias marcas con las que trabajo y un laboratorio. Siempre reinventándome, pues es lo que toca en estos momentos.

Lo más importante en este momento es la salud...

Exacto, no importa la plata, sin salud y sin amor no tienes nada.

Tus últimos viajes a Miami y Guayaquil solo fueron de placer o hay alguna propuesta de trabajo en Tv.

Fui a Guayaquil con Jackson (Mora) porque está haciendo un evento internacional de pelea y ese viaje fue por trabajo y ahora un poco de placer en Miami con algo de ‘chamba’, pero lo mejor es no hablar nada hasta que se concrete, pronto les contaré.

Tilsa Lozano junto a su novio Jackson Mora. (Foto: @jacksonmorarodriguezz)

Te vacunaste con en Miami con la Johnson y Johnson que es una sola dosis.

Allá ya están vacunando, pero a la gente de mi edad (38) todavía no les toca, tengo familia en Miami que ya está inmunizada. Ojalá pronto aquí podamos vacunarnos todos para vivir un poco más tranquilos porque lo que vivimos es muy triste. En este momento estoy tranquila porque mis familiares que estuvieron mal están bien, mis hijos igual, me va súper con Jackson, estoy feliz y tranquila.