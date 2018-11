Tilsa Lozano calificó como ‘buen padre’ a ‘Miguelón’, a pesar de su reciente separación, y señaló que recibió su cumpleaños 36 junto a sus hijos en las playas del norte.



“Estuve en Vichayito junto a mis hijos para celebrar la llegada de mis 36 años, estoy bronceadita. Me tomé 5 días de vacaciones que han sido reparadores, y no he tenido mejor compañía que mis dos pequeños. Siento que vivo el mejor año de mi vida, con trabajo, salud y nuevos proyectos”, comentó la ‘Vengadora’, quien abrió su stand en la feria ‘Expo Maternidad’ en el Jockey Club.

Se te ve con buenos ánimos...

Me siento muy tranquila. La relación con el padre de mis hijos es buena, es un excelente papá, y como madre, el ver a mis hijos felices es lo mejor...



Aunque muchos te critican por la separación...

Existe la libertad de opinar, es parte del juego, del trabajo, hay gente que te quiere y los que no. A la hora de la hora, lo que me importa es lo que pasa dentro de mi casa, y tengo una relación maravillosa con el papá de mis hijos. Lo que digan los demás no me interesa.

Shirley Arica ha comentado que ‘Miguelón’ nunca te quiso...

¿Quién es ella? No la conozco. Eso no suma ni resta en mi vida.



¿Vuelves a la televisión?

Hay proyectos pendientes con un par de canales, pero también tengo la promesa de volver con una temporada más de ‘Los 4 finalistas’.