Tilsa Lozano afirma que no va a responderle a Blanca Rodríguez, la esposa del 'Loco' Vargas

Tilsa Lozano aseguró que no le importan las indirectas que le envía Blanca Rodríguez, la esposa del ‘Loco’ Vargas, a través de sus redes sociales, porque hace rato que volteó la página.



“No me importa nada, son cosas que para mí quedaron en el pasado, me encuentro en otra etapa de mi vida, estoy tranquila con mis negocios e hijos. Nunca le respondí a nadie, ni le voy a responder”, afirmó la conductora de ‘En exclusiva’.

También restó importancia que Magaly Medina le haya restregado que el ‘Loco’ nunca la oficializó.

“Cada vez que quiere atacarme repite lo mismo como un loro, la gente ya se aburrió que siempre diga lo mismo”, dijo.



Recordemos que hace unos días en una entrevista radial, Tilsa Lozano afirmó que el 'Loco' Vargas era un 'NN' y que no puede ser comparado con el padre de sus hijos.