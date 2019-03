Tilsa Lozano sobre Angie Jibaja: "Tienen que amarrarla, hacerla dormir dos semanas y desintoxicarla del todo"

“La tienen que amarrar, hacerla dormir dos semanas y desintoxicarla del todo”, fue el consejo de Tilsa Lozano para la mamá de Angie Jibaja, después de que la ‘Chinita’ se cortara los brazos.



“Más allá de los problemas personales y legales que tengamos, Angie es un ser humano y siempre desearé que todas las personas se mejoren. Me da mucha pena todo lo que está pasando, ella no tiene capacidad paratomar sus propias decisiones, no puede discernir entre lo bueno y lo malo para su vida y así no recuperará a sus hijos”, afirmó la ‘Vengadora’.



Luego, le recomendó a Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, que la interne.



“Su mamá tiene que actuar, alejarla de las drogas, redes sociales, prensa, televisión, celulares y los amigos”, añadió.



CULPA A TODOS



A su vez, Angie Jibaja reconoció que intentó acabar con su vida porque le quitaron la custodia de sus dos hijos.



“Lo único que necesito ahora es a mis hijos conmigo. Estoy mal, nunca había intentado acabar con mi vida ni quería morirme, pero me hicieron lo peor que se le puede hacer a una mujer. Esta vez, ya no quería existir más, me siento deprimida. La próxima vez (que intente matarse) será peor, porque estoy harta y cansada. No puedo ser feliz y no los puedo recuperar. Tengo ganas de acabar con todo esto”, precisó Angie Jibaja en el programa ‘Válgame Dios’.



En tanto, el abuelito de Angie Jibaja, Fidel Liza, lamentó lo sucedido y dijo que su nieta se autolesionó porque hace unos días se enteró de que el Ministerio de la Mujer volverá a ‘evaluarla’ para determinar la tenencia de sus hijos.



“Se le cruzaron los chicotes, ella ya pensaba lo peor, que sus hijos se iban a ir a un albergue, pero no. Ella es consciente de que se tiene que internar, creo que ya llegó a una solución con mi hija Maggie, que llega este lunes de Chile”, indicó.