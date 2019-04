Tilsa Lozano sobre Angie Jibaja: "He pedido garantías para mi vida y no se me puede acercar"

Tilsa Lozano no da marcha atrás y aseguró que seguirá adelante con la demanda que le interpuso a Angie Jibaja. Indicó que le tiene miedo a la modelo, quien ‘se aprovecha de su condición’.



“Ella tiene casi 40 años , no estamos hablando de una chiquilla de 19. Las cuestiones legales las ven mis abogados. Legalmente hablando no puedo decir mucho, sé que hay garantías (para su vida) y que se está avanzando”, dijo Tilsa Lozano, quien aclaró que el día que Angie Jibaja fue a su spa no estuvo presente.



¿Le tienes miedo?

Cómo no vas a tener miedo, ¿la has visto? Sale en instagram cortándose las venas, insultando a su mamá. Es una persona que desvaría mentalmente y encima que consume, se autolesiona. He pedido garantías para mi vida y no se me puede acercar. No la podría tener en mi programa, sería inconsecuente.



Además, la conductora de ‘En Exclusiva’ comentó que no solo Carlos Cacho la va a demandar.



“Si revisan, ella tiene otras demandas por extorsión, chantaje y agresión. Hay una fila de demandas que tiene, además no se presentó a dar su manifestación. Al final, en vez de afrontar su problema está evadiendo y eso no le suma”, dijo Tilsa Lozano.



“Uno no puede excusarse en la vida y decir ‘soy depresiva, estoy mal’. Entonces, ella sí puede hacer eventos, va a los canales a dar entrevistas. Una persona que está mal, está mal todo el día. No solo cuando me conviene. Claro que sí (está victimizándose) hace mucho tiempo”, añadió.



APLAUDE A PAOLO Y ALONDRA

​

De otro lado, dijo que le encanta la reconciliación de Alondra y Paolo Guerrero.



“A mí siempre me ha gustado esa pareja, y me parece lindo, porque al final si los dos tienen ganas de estar juntos y se dieron cuenta que se extrañaban, está bien. Yo creo que es una lección para tanto hombre machista que dice ‘ay, pero como estuvo con otro no te perdono’”, aseveró.



Parece que puso sus condiciones y se va a casar.

Chica inteligente. Le habrá dicho, que si quiere reconciliación primero ‘el anillo’, lo mínimo, pues. A otras las pasean que para el próximo año, cinco meses, que en dos años y al final nada.