Tilsa Lozano: "Angie Jibaja necesita ayuda" | FOTOS

Tilsa Lozano lamentó la situación que vive la modelo Angie Jibaja, quien ha sido muy criticada a raíz de que fue captada fumando y bebiendo licor, al lado de sus hijos, en el concierto de Barrio Latino.

“Esto (caso de Angie) ya no es un tema de farándula, sino un tema serio. La he querido muchísimo y alguien la tiene que ayudar. Tiene que haber un seguimiento con ella y lo digo de corazón”, comentó Tilsa Lozano, quien no dudó en enviarle un mensaje a la ‘Chica de los tatuajes’, mientras realizaba el lanzamiento de la campaña ‘Basta ya’, que está promoviendo ‘Fundación Rústica’.

“A Angie la he querido un montón. Basta ya, basta ya de no quererte, basta ya de intoxicarte psicológicamente. Ella no tiene el apoyo de un padre, que le diga que se tome dos meses para ella o que se meta a una rehabilitación del tipo que sea, ya sea física o psicológica”, añadió Tilsa Lozano