Angie Jibaja a Tilsa Lozano tras enterarse de las demandas en su contra: "Pensé que era mi amiga, pero es una víbora"

La guerra entre Tilsa Lozano y Angie Jibaja no tiene cuándo acabar. La exVengadora reveló recientemente que tiene más de tres demandas contra la modelo y que, gracias a El Valor de la Verdad, sus abogados recolectaron más evidencia para sus procesos judiciales.

De acuerdo a las declaraciones de Angie Jibaja, ella jamás amenazó de muerte a Tilsa Lozano pues tiene temas más importantes en qué pensar.

A través de un mensaje de Instagram, la chica de los tatuajes aclaró que cuando se burló de ella haciendo una parodia en redes sociales -refiriéndose a ella como Tilín Tilín- no pensó en dañarla, solo pasar un momento divertido.

"Las cosas como son, y eso que no me desarrollé en el tema de #TILINTILIN Me da risa. Yo no hablo por las puras, y menos por dañar a alguien. Solo me he divertido un poco. Después les explico por qué lo hice", escribió en Instagram Angie Jibaja.

Pero no todo quedó ahí. Fiel a su estilo, la expareja de Jean Paul Santa María calificó de 'víbora' a Tilsa Lozano. Recordemos que hace muchos años, ambas eran amigas y compartían eventos en discotecas juntos.

"Ahora quiero ver cuáles son sus argumentos para ponerme 5 demandas. La verdad, me da mucha risa y pena. A la vez, pensé que era mi amiga, pero lo que siempre fue es una víbora", culminó Angie Jibaja.