SE CONFIESA. Tilsa Lozano reconoció que uno de sus sueños pendientes es poder contar con un programa propio de espectáculos, el cual hablaría sin pelos en la lengua.

“Me gustaría tener un programa propio, pero siento que la TV no está lista para mí. Quiero hablar sin pelos en la lengua. Acá hay mucha pose, mucho ‘esto no se puede decir porque las marcas no te van a auspiciar’ (...)”, dijo en una reciente entrevista que brindó a “La Linares”, conducido por la periodista Verónica Linares.

“Creo que falta un punto medio; está el correcto, que todo tiene que ser perfecto, y está el que degolla al primero que pasa. Falta la naturalidad, decir lo que piensas sin jod*** a nadie”, acotó.

La compañera de Federico Salazar le preguntó a Tilsa cómo lograría permanecer en la TV sin auspiciadores, a lo que ella respondió: “Por eso digo que la TV no está lista para mí, para lo que yo quiero para mí”.

Finalmente, la modelo dio algunos detalles de cómo le gustaría que fuera el formato de su futuro programa. “ Debe ser un programa en la noche, mi público no será amas de casa, no voy a enseñarte a cocinar. Sería un programa de entrevistas y espectáculos (...) Mostraría cuáles son las películas u obras de teatro que se estrenaron, hablar un poco de moda, de la alfombra roja, quién fue. Y sí, aplicar tu opinión sobre lo que se vive actualmente, pero no destructivamente, sino comentar y hablar”, añadió.

Tilsa empezó el año con fuerte infección a los ganglios

Tilsa Lozano no tuvo un buen inicio de año. A través de unos videos que compartió en sus Stories de Instagram, la exmodelo les contó a sus seguidores que el 1 de enero amaneció con una fuerte infección a los ganglios que la tumbó en la cama.

La influencer, que hace pocas semanas se casó con Jackson Mora, reveló que este problema de salud que la aqueja ha afectado parte de su oído y también garganta, motivo por el que viene recibiendo atención médica y tomando antibióticos.

“El primero de enero del 2023 amanecí con una inflamación terrible, con el cuello hinchado, tengo los ganglios inflamados. Tengo materia, esa cosa asquerosas desde el oído, los ganglios y la garganta”, manifestó la también influencer en los clips que colgó en su red social.

“Tanto así que me duele hasta la espalda, primero empezó por el lado derecho”, agregó la exVengadora. La situación ha sido tan extrema, que Tilsa Lozano mostró que tenía su mesa de noche llena de diferentes medicamentos para curar su afección de salud.