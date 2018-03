Tilsa Lozano destruye a Antonio Cartagena por pensión de alimentos [VIDEO y FOTOS]

La conductora de ‘Amor de verano’, Tilsa Lozano, arremetió contra el cantante Antonio Cartagena, tras enterarse que el músico solo desea pasar 280 soles mensuales a Vanessa Tenorio, madre de su hija a quien todavía no reconoce.



“Van dos veces que voy al penal (por el ‘Zorro’) y en las filas converso con mujeres, a quienes pregunto por qué sus familiares están adentro. Me dicen que es por no pasar la pensión a sus hijos, y esto debería pasar con Antonio Cartagena, que termine preso porque es una mala persona al no cumplir con su hija”, precisó Tilsa Lozano.



Asimismo, la conductora espera que el salsero se ponga a derecho con la menor.



“Se ha demostrado que tiene 4 carros, 140 viajes al extranjero y este caradura le quiere pasar 280 soles, no es justo”, refirió.