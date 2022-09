Tilsa Lozano se pronunció este viernes sobre su sonada boda, luego del tremendo roche que protagonizaron Edson Dávila, Brunella Horna, Christian Domínguez y Janet Barboza en el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander, que tuvo lugar el pasado fin de semana.

La popular ‘Colita’ aseguró que no invitará a la hija de Gisela Valcárcel a su ‘matri’. “Yo la quiero muchísimo pero mi boda va ser súper pequeña, algo íntimo, familiar. Creo que no a invitar a casi nadie de la farándula, por no decir a nadie”, acotó la modelo.

Sin embargo, cuando le consultaron si invitaría a Christian Domínguez, quien generó polémica por quitarse la camisa y bailar el ‘Gusano’ en la boda de Ethel, tuvo una peculiar respuesta. “Lo invitaría con varias condiciones, que no cante, solo que baile” , dijo de manera burlona.

Además, aseguró que invitaría a Janet Barboza para que ‘no raje’ y Brunella Horna estaría apuntadísima, pese a que la criticaron por pasarse de copas el pasado fin de semana. “Ella y yo vamos a terminar llorando en el baño juntas y abrazadas, cantando las ‘200 copas’ de Karol G”, acotó.

Finalmente, indicó que no tendría problemas en que Edson Dávila, Giselo, arme su show en su boda. “ Yo no tengo ningún problema de que se quiten la camisa, la gente se emborrache, hagan escándalo, que se suban a la mesa, porque la primera que va estar haciendo todos esos papelones voy a ser yo” , aseguró Tilsa Lozano entre risas.

Tilsa Lozano y los invitados a su matrimonio

