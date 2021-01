La modelo y empresaria Tilsa lozano anunció, a través de sus redes sociales, que no tiene COVID-19, tal como ella lo sospechaba ayer (miércoles) por la tarde cuando denunció que una clínica local no la quiso atender.

Tilsa Lozano se sometió a la prueba rápida, de antígenos y la molecular. Los resultados de las tres pruebas salieron negativo. Así lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram.

“Salí negativo en el hisopado. No tengo COVID-19. Gracias a todos los que me escribieron dándome apoyo y a todos los que se solidarizaron conmigo contándome sus experiencias. En un rato les subo el documento que certifica mi resultado negativo”, escribió Tilsa Lozano este jueves por la mañana.

Luego la empresaria grabó un video donde contó que también se ha sometido a una prueba de sangre para descartar por cuarta vez que tiene COVID-19.

“Me entregaron a las seis de la mañana los resultados del hisopado y están negativos… Ahorita me acabo de hacer un examen de sangre para verificar si tienes o has tenido COVID-19 y yo quiero descartar por todas las áreas. Muchas veces ustedes me dicen, la rápida no sirve o en hisopado no te sale. Prefiero hacerme todas y descartar. Por ahora todas salieron negativo. Gracias a Dios solo es un dolor fuerte de cabeza”, contó Tilsa Lozano a sus seguidores.

El último miércoles, la empresaria estaba muy preocupada por su salud e incluso tomó la decisión de aislarse en casa para evitar contagiar a sus pequeños hijos.