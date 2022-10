Tilsa Lozano cumplirá 40 años este 31 de octubre, pero decidió adelantarlo con una gran fiesta. Ella realizó una celebración con su pareja Jackson Mora y amistades, la mayoría eran personajes de la farándula. Compartió fotos y videos del evento.

El sábado 29, ella se juntó con familiares y amigos para armar el fiestón que decidió publicarlo en sus redes sociales. La modelo invitó al ‘Zorro Supe’, quien colgó una tierna imagen en Instagram. Además, hay un clip donde estaba Jackson bailando de lo más contento.

Asimismo, lució contento con un arreglo de globos rosados y uno con el número 40. Además, sorprendió a sus fans al enseñar su torta de dos pisos con una muñeca y diversos bocaditos para sus invitados.

Tilsa Lozano organizó una pequeña fiesta por su cumpleaños.

Tilsa Lozano comenta sobre coqueteos de Gisela y Facundo

En galas anteriores de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel y Facundo González coquetearon en vivo, haciendo que las redes sociales pensaran que estarían en una relación. Ante ello, Tilsa Lozano aseguró que es una gran fan con Adolfo Aguilar de este romance.

“Yo no le he presentado a nadie, no sé a quién se refiere, pero solo puedo decir que Adolfo (Aguilar) y yo somos los fans número 1 de la pareja formada por Facundo (González) y Gisela. A Gisela le digo, ‘Tú tomas colágeno en sobrecito, ya pues, ahí está en carne y hueso’ ”, dijo.

