Tilsa Lozano pasó a la fila de las casadas. La exvengadora le dio el sí a Jackson Mora en una íntima boda en Pachacamac, donde solo asistieron sus amigos cercanos y familiares, además de algunos personajes de la farándula como el Zorro Zupe, la exchica reality Natalia Otero y Daniela Cilloniz.

Luego de la ceremonia, la ‘juerga’ se armó en el local con la orquesta de Paula Arias, Son Tentación. La popular ‘Colita’ no dudó en mostrar sus mejores pasos y hasta ‘perreó' hasta el piso, aunque su ahora esposo no pudo seguirle los pasos y se ‘palteó' con los movimientos de la modelo.

La fiesta continuó hasta horas de poco antes de la medianoche y Samuel Suárez mostró en sus historias de Instarándula, cómo terminó la celebración, con algunos pocos invitados en la pista de baile y Tilsa aún de pie.

NOVIO DE KATHY SHEEN SACA CARA POR TILSA

Kathy Sheen compartió, este viernes, imágenes de la boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora, entre las que se destacaron unas historias que mostraron a la exvengadora perreando hasta el suelo, mientras su ahora esposo se ‘arrochaba’ y desistía de seguirle los pasos.

Según la periodista, luego de su publicación comenzaron a llegarle varios comentarios criticando el comportamiento de la popular ‘Colita’. “Ese baile sí que es muy vulgar, le quitó la dulzura de las novias”, escribió una de sus seguidoras, desatando la indignación de Sheen y de su pareja, que se encontraba a su lado.

“No se hagan las modocitas pues comadres, no sean hipócritas pues, me llegan estos mensajes de ‘qué falta de glamour’... se hacen las dignas. En nuestro matrimonio, yo voy a perrear así”, dijo la exreportera dirigiéndose a su novio, quien no pudo controlarse y dio su opinión sobre los comentarios de los detractores de Tilsa.

“Cualquier mujer en su boda está con toda la emoción y bailan como locas, ahora vienen a hacerse las tercias. Tú, la que está viendo, la que ha puesto su comentario ahí, no te vas a escapar, tú vas a perrear igual que Tilsa y hasta peor has perreado, y encima has tomado Cristal”, dijo la pareja de Kathy Sheen destando las risas de la periodista.

