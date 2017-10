Tilsa Lozano afirmó que no le manda indirectas a Blanca Rodríguez, pero hace esto y nos pone la duda

Tilsa Lozano comentó que la sesión de fotos que hizo en traje de novia no fue una ‘indirecta’ para Blanca Rodríguez, pareja del ‘Loco’ Vargas, luego que comentó que no necesitaba estampar su firma para sentirse una señora.



Posaste con un traje de novia. ¿Es una indirecta a ‘Miguelón’ o para alguien más?

Yo no mando indirectas, yo sí pongo mi firma, después no pongo mi cara de hu...



Tilsa Lozano también pidió que no le pregunten más por Vargas. "No me jo... con el ‘Loco’, eso ya fue", sostuvo.



Y aunque Tilsa Lozano dijo que no manda mensajes a Blanca Rodríguez, durante el concierto que ofrecieron Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, cantó a viva voz el tema ‘Ahora estoy arriba’ e hizo una transmisión en vivo, donde se le ve feliz al lado de sus amigas.



Por otro lado, se refirió a la bronca de Yahaira y Rosángela. “Creo que en todos los realities que hemos visto, todos los canales se prestan para eso, de enfrentar a las personas y generar este tipo de polémicas. Sólo que esta vez se les fue de las manos”, indicó Tilsa Lozano.



¿A ti te han enfrentado con otras personas? ¿Llegarías a ese tipo de agresiones?

La verdad, no me voy a hacer la ‘calzón con bobos’. Si viene Yahaira o cualquiera y me estampa un tortazo en la cara, como se lo estampó a la otra, se da una reacción.



(M. Casas)