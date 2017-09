Tilsa Lozano sobre boda de Juan Vargas y Blanca Rodríguez: "Ojalá se casen de una vez y no me jod..." [VIDEO]

Quiere estar alejada de los escándalos y de los dimes y diretes con Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez, por ello Tilsa Lozano les deseó lo mejor ahora que están a puertas de casarse. "Lo mejor que le puede pasar es que él se case con una mujer como ella, porque definitivamente son el uno para el otro"



Así, Tilsa Lozano quiere dejar cerrado definitivamente el capítulo Juan Manuel Vargas y que la prensa deje de preguntarle por las cosas del jugador de Universitario de Deportes. "Bendiciones para ellos", sostuvo la modelo, quien ayer desfiló en un evento.

Al ser abordada por la prensa sobre si le afecta que Juan Manuel Vargas se case con Blanca Rodríguez, Tilsa Lozano contestó que no le afecta en absoluto. "Yo estoy en otra y ojalá se casen de una vez y no me jod...".



"Yo siempre he tenido una teoría, las personas felices no joden. Yo les deseo felicidad a todo el mundo, porque las personas cuando son felices no están fastidiando al resto", agregó Tilsa Lozano.

Blanca Rodríguez y Tilsa Lozano desde hace varios meses estuvieron en dimes y diretes por Juan Manuel Vargas. La pareja del 'Loco' había dicho que la exconejita llamaba borracha a su pareja en las madrugadas, lo que generó que la modelo salga a defenderse de los ataques.



Tilsa Lozano aclaró que ella está muy feliz con su familia y que el tema del 'Loco' Vargas quedó en el pasado, pues ahora vive para su hija y su pareja Miguel Hidalgo.