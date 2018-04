Tilsa Lozano se burla del bajo rating del programa de Magaly Medina [VIDEO y FOTOS]

‘Es el karma’, aseguró la conductora Tilsa Lozano sobre el bajo rating que alcanza Magaly Medina con su programa matutino ‘La purita verdad’.



Como se recuerda, en diversas ocasiones la ‘Urraca’ se burló de los programas con poca sintonía.



¿Qué opinas de la poca sintonía del programa de Magaly?

Creo que todo da vueltas en esta vida. Así es, esa es la purita verdad, el karma existe para todos.



¿Qué crees que está pasando?

El público es el que elige. El público cambia. Un día te quieren ver y mañana no. Nos ha pasado a todos. Por eso nunca hay que escupir al cielo, porque te cae en la cara.



¿Te cruzabas con ella en el canal?

Siempre me la cruzaba, todos los días. Siempre la saludaba, pero ella nunca me respondió el saludo, para nada.



¿Cómo tomas eso?

Lo tomo como lo que es. Yo no voy a perder mis principios ni valores. Yo soy educada y saludo a las personas de limpieza y a los gerentes del canal. Si hay personas que no tienen las mismas costumbres ni educación, esa no es mi culpa.



Por otro lado, no contestaste a los comentarios que hizo Milett en su Facebook...

No voy a responder sobre el tema.



Dice que la hackearon, ¿le crees?

Mira, hackear una cuenta oficial no es fácil. A mí me da mucha pena cuando la gente cree que el público es tonto, cuando subestiman a otras personas. La hueca acá no soy yo.



¿Cómo va tu embarazo?

Muy bien, ya tengo algo más de seis meses y será varoncito. (J. V.)

