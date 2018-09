Tilsa Lozano se burla de Vanessa Terkes

Tilsa Lozano se burló de Vanessa Terkes, después que la ‘Chata’ publicara en sus redes una fotos de sus anillos de matrimonio mencionando a un joyería, ya que estos serían de ‘canje’.



“Para mí el matrimonio es tan bonito y de repente viene el ‘pata’ y te dice: ‘oye, pero tienes que agradecer la joyería chola, porque me han hecho un descuento’. ¡Por favor!... (uno puede hacer canje) con la decoración, el catering, ¿pero el anillo?”, dijo Tilsa, en el programa ‘En exclusiva’.



Además, añadió que para ella el matrimonio es algo íntimo y esta se vio ‘forzada’.

“Yo no digo que no haya amor, no sé si se aman o no, digo que están utilizando este momento para hacer las dos cosas (casarse y promocionarse). El tema de bailar huaino y ponerte la falda (por Vanessa), no les parece como forzado”, señaló.



Por último, Tilsa preguntó si Vanessa había invitado a su boda a alguien de Latina, porque cuando se iba a casar con el productor mexicano Rodolfo de Anda invitó a todo el canal.

“Te voy a contar que cuando ella trabajaba conmigo (en ‘Titanes’) y se iba a casar con el mexicano... en esa época invitó a tutilimundi (del canal), desde la cabeza más alta... ¿esta vez no?”, se preguntó.