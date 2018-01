Tilsa Lozano se hace radical cambio de look ¿Se parece a vidente Mónica Galliani? [VIDEO]

Tilsa Lozano se sometió a un radical cambio de look. La conductora de "Amor de verano" dejó atrás el cabello lacio y decidió decir un look más afro. La ex conejita de Playboy se onduló y se iluminó el cabello.



El cambio sorprendió a sus seguidores. Tilsa Lozano publicó una foto de su nuevo aspecto en Instagram. La publicación tiene 3.134 me gusta. Muchos de sus fans consideran que este look la hace lucir muy parecida a la vidente Mónica Galliani.



Los seguidores de Tilsa Lozano consideran que este cambio de look también la hace lucir mucho mayor. La modelo tenía acostumbrados a sus fans a un aspecto más sobrio con su larga cabellera lacia.



De este modo, Tilsa Lozano demuestra que no le tiene miedo a los cambios y que es una mujer decidida a experimentar con nuevos looks. La conductora de televisión sigue dando que hablar como conductora de "Amor de Verano".



Como conductora del mencionado espacio televisivo ya tuvo su primera pelea en vivo. La producción del programa invitó a su examiga Danila Cilloniz. Tilsa Lozano y la reportera protagonizaron un fuerte intercambio de palabras.

