Carlos Cacho estuvo como invitado en el programa ‘América Hoy’ y opinó sobre cómo lucía su amiga Tilsa Lozano en su matrimonio con Jackson Mora. El maquillador aseguró que le gustó el vestido de la modelo, sin embargo, no dijo lo mismo del peinado que se realizó.

“ Yo la vi radiante porque lo principal es la felicidad que uno tiene . No se puso velo, una cosa que llama la atención porque las personas siempre lo esperan porque ayuda a sostener el peinado”, inició diciendo.

Luego que las conductoras de ‘América Hoy’ señalaran que no la critica porque es su amiga, Carlos Cacho aseguró que esto no es así, puesto que su peinado no le agradó del todo.

“ Siento que se le desarmó el peinado, que el peinado no le duró mucho, no sé quién la peinó . Me gusta mucho el vestido, no me gusta el peinado, está desarmado porque tiene mucho trajín. Hay que asegurar porque es un peinado que va a sufrir mucho cambio”, mencionó.

CARLOS CACHO DEFIENDE EL VESTIDO DE TILSA

En otro momento, Carlos Cacho precisó que, a diferencia de Ivana Yturbe, Tilsa no utilizó exceso de escote en su vestido.

“No hay tanto escote aquí, ahí no hay nada que se salga. A mí sí me gustó, el de Ivana no me gustó porque estaba con media tetera afuera . No lo digo porque sea mi amiga. No me gustó el peinado porque se desarmó rápido”, precisó.