‘El amor de madre es infinito’, afirma emocionada Tilsa Lozano , mientras recibe un gran beso de su hija Valentina (3) y tiene entre sus brazos a su pequeño Massimo (10 meses), ambos frutos de su relación con Miguel Hidalgo.

Con una gran sonrisa en el rostro, la conductora de ‘En exclusiva’ nos cuenta que la llegada de sus pequeños le cambió la vida y en este Día de la Madre celebrará junto a toda su familia.



“Mi vida ha cambiado de una forma maravillosa, aunque igual tiene sus locuras porque trabajo, pero trato de compartir el mayor tiempo posible con ellos”, sostuvo Lozano.

Tendrás una agenda bien organizada para hacer tantas cosas y cumplir tu rol como mamá...

Sí, en las mañanas estoy en el canal, luego voy al salón (Ser by Tilsa), Valentina va al nido y Massimo a estimulación temprana, básicamente porque es muy hiperactivo y en la casa ya se aburría. Cuando entran a mi casa encuentras corrales, el saltarín, tengo todo un circuito de juegos para que ellos se diviertan.



¿Ya no eres de salir los fines de semana?

No veo nada de malo que una mamá salga de vez en cuando, pero mi prioridad son mis hijos, ya no es salir. De vez en cuando, si quiero darme una vuelta, lo hago, pero básicamente no tengo energías.



¿Este Día de la Madre será diferente para ti porque ya no está a tu lado ‘Miguelón’?

No ha cambiado nada, porque tengo lo más importante, que son mis hijos, voy a estar con ellos, con mi mamá, mis tías, vamos a tener un almuerzo familiar en la playa.



¿Qué sentiste cuando te enteraste de que ibas a ser mamá?

La mujer más feliz. Durante mucho tiempo tuve el anhelo de ser mamá y enterarme de que iba a serlo fue la mejor noticia del mundo. Fue un 23 de abril, día del cumpleaños de Miguel.



¿Fue planeado?

Él sabía que yo quería ser mamá, lo tenía muy presente, me decía: ‘Tranquila, yo seré el papá de tus hijos’, y no se equivocó. Hemos vivido momentos muy bonitos y no me arrepiento de absolutamente nada de lo que viví en mi relación, tengo lo más bonito de esta vida, eso me lo dio él, mis hijos.

¿Y en el caso de Massimo?

Valentina ya estaba creciendo y yo quería tener a mis hijos seguiditos, si esperaba mucho tiempo me iba a dar flojera. Ahora ellos son mi alegría, mi motor de vida.



¿Te saludará ‘Miguelón’ por tu día?

No tengo la menor idea, no creo.



¿Sigue viviendo cerca a tu casa?

No, él alquiló una casa en la playa (en Punta Hermosa) por el verano, para estar cerca de sus hijos, pero él vive en Lima.



¿Llevan una buena relación?

Sí, hay una buena relación por nuestros hijos. Es un excelente papá, siempre le he dicho: ‘Uno puede fallar como pareja, pero no como papá’ y, gracias a Dios, tengo la suerte de que es un buen padre, está presente, muy pendiente de sus hijos, tenemos bien organizadas nuestras semanas. Los viernes los pasa con sus hijos.



¿Hace cuánto se separaron?

Casi nueve meses.



¿Has pensando en rehacer tu vida?

Sí, no sé si va a pasar hoy o dentro de un año o un mes o diez años, pero pasará cuando tenga que pasar. Soy una mujer joven y sí quisiera en algún momento tener un compañero, pero ahorita estoy bien así, tranquila, feliz con mis hijos, con mi trabajo.



¿Retomarías tu relación con Miguel?

Definitivamente, no.



¿Qué es lo sientes por él?

Un gran cariño, respeto, es un amor de familia, no un amor de hombre. No veo ningún tipo de posibilidad de retomar mi vida con él.



¿Ya no hay amor?

No, hace mucho tiempo que no.



El último viernes, durante la emisión de tu programa, dijiste: ‘Puedes tener una persona a tu lado, pero te puedes sentir sola’.

No voy a dar detalles de eso, ahorita mi presente son mis hijos. Tengo suficientes razones para estar contenta, ya llegará un hombre que me valore.

¿Has considerado la posibilidad de ser mamá otra vez?

La verdad que no, siempre he dicho que con dos es suficiente. Lo ideal sería que rehaga mi vida con una persona que ya tenga hijos y no me los pida.



De otro lado, ¿cómo te va con el programa?

Superfeliz, hemos mejorado el rating que había antes, tenemos buenos auspiciadores, la tanda comercial se ha triplicado. Las expectativas que tenía el canal y la producción han sido alcanzadas.



Comentaste que habías sido tentada para irte a otro canal.

Sí, pero me parece que hay mucho que hacer por aquí, es un programa que me gusta, tengo contrato todo este año, creo que estoy aprendiendo muchísimo en la conducción.