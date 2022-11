¡INFLA EL PECHO! Tilsa Lozano compartió un video inédito de su boda con Jackson Mora y no dudó en destacar que quedó más que satisfecha con todos los detalles. La modelo publicó un extenso con el material realizado por Speakers films.

“Una y mil veces imagine este momento en mi mente durante un año desde el día que te dije que sí Jackson Mora, pero la realidad superó mis sueños. Te amo con toda la fuerza de mi corazón”, escribió la exvengadora.

En el video se pueden ver detalles de la decoración, la caminata de la novia al altar, como se colocan los anillos, pero también cómo fue la celebración en la fiesta de recepción, donde se puede ver a Tilsa Lozano dando un shot de trago a cada uno de sus invitados.

“Solo había felicidad en nuestras caras, por vivir este momento tan especial e íntimo con nuestras familias y amigos más cercanos, gracias a todos los que trajeron su luz y su amor para compartirlo con nosotros. La magia existe y ese día lo comprobamos brillando todos juntos, celebrando la vida, la unión y el amor”, expresó.

¿POR QUÉ JAZMÍN PINEDO NO FUE A LA BODA DE TILSA?

La conductora de ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo, dejó en claro que Tilsa Lozano, su excompañera en ‘Las Vengadoras’, sí la invitó a su matrimonio con Jackson Mora, que se celebró el último viernes. Sin embargo, la popular ‘chinita’ dio los detalles de su ausencia.

“ Me perdí la boda de mi amiguis, ¿puedes creerlo? Yo lloraba y le decía a la doctora por un día y me dijo que no, que tengo que seguir mi tratamiento hasta el final . Obviamente, no pude acompañar a Tilsa en un día importante, la pasaron hermoso, veía algunos videitos mientras yo estaba en la casa sufriendo, mirando como se divertían”, dijo.

