LES DA BATALLA. Tilsa Lozano se encuentra muy mortificada por los descargos que hicieron los representantes de las Clínicas Auna, que también agrupa a la Clínica Delgado, sobre la denuncia que hizo contra el centro médico privado.

En el comunicado que publicaron representantes de las Clínicas Auna se rechaza las acusaciones que hizo la exmodelo. “Por voluntad propia, ella no quiso llevar a cabo su atención de acuerdo a nuestros protocolos para pacientes con sintomatología de COVID -19, y cumplir con el triaje respectivo, desistiendo de continuar así con su evaluación médica”, se lee en el documento.

Al respecto, Tilsa Lozano menciona que le parece vergonzoso que no quieran aceptar su responsabilidad. Además, amenaza con publicar otras denuncias que le llegaron tras el video que publicó donde afirma que el personal médico no la quiso atender por presentar síntomas de Coronavirus.

“No me quisieron hacer el triaje, no me quisieron tomar la temperatura, no quisieron hacerme el descarte de covid (...) Me dijeron que podían llevarme a un pabellón donde van los posibles pacientes, mientras tanto se negaban a atenderme y yo debía esperar dos horas”, escribe la exmodelo en su cuenta de Instagram.

Tilsa Lozano asegura que le parece indignante que insinúen que ella está mintiendo porque incluso los representantes de la institución la llamaron para pedirle disculpas. “Repito, señores, si les provoca me pongo a postear las experiencias de varios clientes de la clínica contando sus vivencias similares a la mía”, finaliza la exmodelo.

Tilsa Lozano mortificada por comunicado de Clínica Delgado que la desmiente

Tilsa Lozano mortificada por comunicado de Clínica Delgado que la desmiente

Tilsa Lozano mortificada por comunicado de Clínica Delgado que la desmiente

Tilsa Lozano denuncia que no la quisieron atender en una conocida clínica local