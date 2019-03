Tilsa Lozano: "Tengo más material para mis demandas"

Tilsa Lozano afirmó que gracias a que Angie Jibaja se sentó en el ‘sillón rojo’ y se refirió a ella dejándola como racista, además de insinuar que consume sustancias prohibidas, tiene más material para sus demandas.

“Muchas personas saben que yo no me quedo callada, que soy directa, que no tengo pelos en la lengua y piensan que no quiero hablar por miedo. Yo tengo entablada, contra la señora Angie Jibaja, de 3 a 4, 5 demandas y por consejo de mis abogados no puedo hablar del tema porque está judicializado. Lo único que ha pasado con sentarse en ‘El valor del verdad’ es que tenemos más material para las demandas”, manifestó.



Recordemos que Angie Jibaja manifestó que nunca amenazó a Tilsa Lozano ni pensó en dañarla, 'solo en pasar un momento divertido'.

Angie Jibaja también manifestó que creía que Tilsa Lozano era su amiga, pero que siempre fue una víbora.