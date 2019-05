Tilsa Lozano cree que George Forsyth debe tener a su lado a una mujer que le sume 

Ante los rumores de que Vanessa Terkes y George Forsyth habrían regresado, la conductora Tilsa Lozano dijo que esto ‘no le suma’ al alcalde, porque la actriz ha demostrado que es ‘caprichosa’ y hace ‘pataletas’ al haber enviado un comunicado poniendo fin a la relación.

“Esas son especulaciones que todos estamos escuchando y esto, verdaderamente, no le suma en nada a George, porque ella ha demostrado que se encapricha, le da una pataleta y manda un comunicado terminando su relación. Él no es un pelotero, sino un alcalde y eso amerita una responsabilidad mayor. Creo que Forsyth debería tener a su lado una mujer que le sume, y no que le reste”, precisó la ‘Vengadora’.

‘ES UN TEMA DOLOROSO’



En tanto, George Forsyth negó que su sorpresiva separación con Vanessa sea parte de una estrategia para proteger a su todavía esposa de las mafias de La Victoria.

“Con los temas del matrimonio no se puede jugar (la separación), es algo que nosotros lo tendremos entre cuatro paredes. Es un tema muy complejo, es un gran dolor. ¿Si ya iniciamos los trámites del divorcio? Todo se manejará en privado. No voy a decir que estoy en mi mejor momento, es algo que nadie espera, porque uno no da ese paso (matrimonio) para eso (separación)”, expresó Forsyth en ‘Mujeres al mando’.