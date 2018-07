Rodrigo González, Peluchín , dejó callada a Tilsa Lozano durante un enlace microondas en 'Válgame Dios', al recordarle los viajes que hacía a Florencia cuando mantenía una relación a escondidas con el futbolista Juan Manuel Vargas.



Tilsa Lozano, que previamente había criticado a las chicas reality por su viajes lujosos por el mundo, se quedó callada y sin respuesta alguna luego que Peluchín le recordara los años en que disfrutaba de su relación con Juan Manuel Vargas.



"¿Tilsa y cuando tú aparecías así en Florencia, quién te la costeaba?", disparó Rodrigo González poniendo nerviosa a Tilsa Lozano. "No, no subía fotos, no existía el Instagram", replicó la modelo y Peluchín en tono sarcástico respondió "¿estás segura? Tú también ibas, ah. Tú también te paseabas por Italia con unas carteras buenazas y me han dicho que eran regalos y no de varios, sino de uno", en alusión a la relación que mantuvo por varios años con Juan Manuel Vargas.

"Algunos eran regalos, pero otros me los he comprado yo. Ay, ¿van a volver con el tema del 'Loco'?", dijo fastidiada Tilsa Lozano, quien estaba anunciando un evento.



Gigi Mitre, en tanto le dijo a Tilsa Lozano que "al decir que hay chicas que sus novios les paga y las invita, ¿tú también no viviste algo similar?". "Yo no he dicho que sea malo. Si tengo un novio que tiene plata y me quiere invitar de viaje, chévere", respondió Tilsa, quien no esperaba que le recordaran nuevamente su polémico romance con Juan Manuel Vargas.