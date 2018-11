Tilsa Lozano se cruzó con Miguelón en concierto de 'Barrio Latino', ¿qué sucedió entre los dos? 

La animadora Tilsa Lozano le saca el jugo a su soltería, pues el último sábado fue vista ‘perreando’ y festejando hasta las últimas consecuencias, primero en el concierto ‘Barrio Latino’ y después en el evento de Daddy Yankee, a donde llegó acompañada de amigos como el ‘Zorro Zupe’, Carlos Cacho, entre otros.



Tilsa Lozano, quien hace pocas semanas se separó del padre de sus dos hijos, bailó y bebió hasta la madrugada del domingo.



Botella de whisky en mano, la ex ‘Vengadora’ entonó las canciones del ‘Cangri’ y bailó de manera sugerente, ante la mirada de los cientos de asistentes.



SE CRUZÓ CON ‘MIGUELÓN’

​

Horas antes, Tilsa Lozano desmintió que tenga una mala relación con su expareja y padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, luego de que se especulara que coincidieron en el estadio Nacional, en el concierto ‘Barrio Latino’, pero ni se dirigieron la palabra.



“Él estaba por una parte con sus amigos y yo con los míos, pero los dos sabíamos que íbamos a estar ahí”, sostuvo.



Se quiere dejar entrever que no tienen una buena relación...

Para nada. Tenemos un superrelación, pero si él tiene sus entradas por su lado y yo por mi lado, normal ¿no? Los dos estamos solteros. En lo último que pienso ahora es encontrar a un hombre. Si salen imágenes de él, no hay problema, así como si salen imágenes mías, no le tendría por qué molestar. El amor es lindo, en algún momento lo volveré a encontrar.