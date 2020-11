NO QUIERE NADA CON JACKSON. Tilsa Lozano grabó varias historias para su cuenta de Instagram donde habla sobre la celebración por sus 38 años, la presentadora de televisión indicó que prefirió celebrar su cumpleaños con su familia.

El gran ausente en las celebraciones por su cumpleaños fue su actual pareja Jackson Mora. Tilsa Lozano evitó pronunciarse sobre el boxeador en sus historias de Instagram, la presentadora de televisión no lo vio tras el ampay que emitió Magaly TV La Firme.

Tilsa Lozano expresó su pesar por no poder responder todos los mensajes que ha enviado, pero afirma que decidió desconectarse porque quería aprovechar el tiempo con su familia en la costosa casa que alquilaron en Paracas.

La presentadora de televisión también le pide disculpas a sus amigos más cercanos porque no respondió sus llamadas ni sus mensajes por WhatsApp, Tilsa Lozano espera que su círculo de amigos entienda su decisión.

Como se recuerda, el jueves pasado el programa de Magaly TV La Firme emitió un reportaje donde se observa a la pareja de Tilsa Lozano cenando con una ex modelo. Las imágenes molestaron a la presentadora de televisión quien decidió no pasar su cumpleaños con el boxeador.

Tilsa Lozano indica que pasó cumpleaños con la gente que ama