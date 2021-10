SE PRONUNCIÓ. Tilsa Lozano salió al aire este jueves, horas después de su esperada pedida de mano. La colita reveló detalles sobre el romántico momento que le organizó Jackson Mora en un restaurante de la Costa Verde.

“Recién hoy he reaccionado en realidad, ayer fueron muchas emociones juntas y recién hoy se me salieron las lágrimas porque caí en cuenta de todo lo que estaba pasando”, dijo la jurado de Reinas del Show en un enlace en vivo con América Hoy.

En ese sentido, aseguró que se siente muy feliz pero al mismo tiempo nerviosa, ya que casarse es ‘toda una responsabilidad’. “Cuando hay un compromiso de por medio hay que ser mucho más maduro, trabajar en ese amor bonito, poner más de tu parte porque es algo más serio”, acotó.

Tilsa Lozano contó que ya conversó con Jackson Mora sobre su próximo matrimonio. Jurado de Reinas del Show aseguró que se casarán en la playa, en otoño o primavera.

ASI FUE LA PEDIDA DE MANO DE TILSA LOZANO

Tilsa comentó que saliendo de trabajar acudió a un restaurante limeño para celebrar sus dos años de relación. Según dijo, estaban solo los dos con una botella de champagne en el segundo piso del local, y pusieron un ‘ave’ sobre la mesa.

“Pensé que adentro había comida, porque me moría de hambre. Él abre, le sacan la tapa a la gaviota... yo pensé que estaban sacando cosas de comer.... y él me dijo ‘no tengo experiencia ni sé cómo hacerlo pero quiero que seas mi esposa’... me empecé a reir y le dije ‘si mi amor, en algún momento’ y me dijo ‘te lo estoy pidiendo ahorita’ y se arrodilló”, comentó la ex Vengadora.

Tilsa Lozano aseguró que se descompensó durante la pedida de mano. “Se me bajó la presión, empecé a sudar, me temblaban las manos, me empecé a reir de los nervios”, confesó la colita.

Según indicó para América Hoy, Jackson Mora planificó la romántica propuesta en un ‘privado’ en el segundo piso del restaurante y en la primera planta estaban sus amigos más cercanos.

SE CASAN EN LA PLAYA

Finalmente, Tilsa Lozano confesó que hoy conversó con su prometido y acordaron casarse en la playa y en otoño o primavera. Asimismo, resaltó que la ceremonia será en el Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Rosángela hace ‘berrinche’ y conductores indignados interrumpen EEG: “Hay cosas que no pueden suceder”

Thamara Gómez ‘dispara’ otra vez contra Pamela Franco en Puro Sentimiento: “Ahora solo venden carne”

Pamela Franco sobre su boda con Christian Domínguez: “Estamos juntando”