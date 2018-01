Daniela Cilloniz y Tilsa Lozano tuvieron un fuerte enfrentamiento en el programa ‘Amor de Verano’ que terminó con en el retiro de la primera por las frases hirientes de la ‘Tili’, aunque luego regresó.



Pero, ¿qué palabras desencadenaron la salida intempestiva de Daniela Cilloniz del programa que conduce Tilsa Lozano?



Gino Pesaressi, uno de los conductores de ‘Amor de Verano’ preguntó a Daniela Cilloniz y Tilsa Lozano cómo pasaron de ser muy buenas amigas a enemigas.



“Para mí no es nada bacán verme en esta situación, hablar así de una dama, más así de una persona que ha sido muy querida por mí (…) Tal vez no se han visto las cosas que pasaron entre cuatro paredes previamente, tal vez la manera en que Tilsa Lozano me sacó de su casa no fue la correcta; me dijo bastantes cosas hirientes por teléfono. Obviamente, estaba resentida. Mi gran error fue decir en televisión cosas que no debí decir nunca y creo que todos tenemos derecho a pedir disculpas”, inició Daniela Cilloniz.





Daniela Cilloniz se retira de 'Amor de Verano'

En 2016, Daniela Cilloniz y Tilsa Lozano quebraron su amistad por culpa de Juan Manuel Vargas, según comentó la misma periodista en ese entonces.



“Un día él (Juan Manuel Vargas) llamó a Tilsa Lozano y yo apunté su teléfono. Después de un mes, Paolo (Guerrero) me invitó al hipódromo para ver correr a su caballo, pero no podía ingresar. Llamé a Juan Manuel, le conté lo que pasaba y envió a una persona que me hizo ingresar. A los 10 minutos, Tilsa llamó histérica preguntándome por qué había llamado a Juan Manuel y cuando llegué (a la casa) había tirado mis cosas a la calle”, indicó Daniela Cilloniz. Con esas palabras culminaría su amistad con ‘Tili’.



A su turno en 'Amor de Verano', Tilsa Lozano respondió que estaba de más involucrar a terceros en esa discusión, pues no le podía agradar a sus respectivas parejas y recordó que a Daniela Cilloniz le contó todo sobre su vida.



“A mí no solo me molestó que ella salga a contar cosas, sino que me molestó los términos y las mentiras que ella decía en televisión ante lo cual me quedé callada porque nadie mejor sabe que sé demasiadas cosas horribles de ella”, agregó Tilsa Lozano.



A Daniela Cilloniz no le agradó que Tilsa Lozano mencionara que sabía “cosas horribles de ella” y pidió que las enumerara, mientras los ánimos se exacerbaban.



“¡Daniela! ¿Acaso yo no sé con quién saliste?, ¿con quién no saliste?, ¿con quién te encamaste y quién era tu amante?”, agregó Tilsa Lozano.



Esas palabras mellaron los ánimos de Daniela Cilloniz quien se retiró del set por las palabras de Tilsa Lozano. Sin embargo, la periodista regresó minutos después y la conductora de ‘Amor de Verano’ pidió disculpas, aunque al parecer la examiga de ‘Tili’ quedó bastante afectada porque llevaba lentes de sol para, supuestamente, esconder las lágrimas.

