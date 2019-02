Tilsa Lozano y Daniela Cilloniz se amistaron después que se pelearon por culpa del 'Loco' Vargas

Tilsa Lozano y Daniela Cilloniz ‘limaron asperezas’ y retomaron su amistad después de haberse distanciado por culpa de Juan Manuel Vargas.



Como se recuerda, la ‘Vengadora’ acusó a Cilloniz de romper su confianza porque a escondidas apuntó el teléfono del ‘Loco’, quien en esa época era su pareja.

“Todo bien con Daniela... ella ha sido mi amiga detrás de cámaras, entonces no tenía por qué hablar las cosas delante de una cámara”, dijo Tilsa.



DANIELA: Y lo bonito es que también el amiste ha sido natural, el cariño está y ahorita es como si no hubiera pasado nada.

TILSA: Borrón y cuenta nueva.



Ahora se podría decir que ya no ‘pisarán el palito’, para no caer en malentendidos...

T: Lo que pasa es que para las personas que son nuevas en televisión es difícil manejar ciertas cosas que dices, o se dice una frase y no es con esa intención y se malinterpreta.

D: Pero hace tiempo estaba ‘tirando maicito’.

T: Sí, hace rato, el costal. Me hacía la difícil.

D: Es que conquistarla cuesta... ja, ja, ja.



¿Entonces no hay resentimientos?

T: Todo bien, no soy resentida

De otro lado, Tilsa aclaró que su presencia en el estudio de abogados Wharton fue por temas personales.



“Yo trabajo con ellos, ven todos mis temas legales, que no tengo que mencionarlos”, indicó.

Se dijo que le ibas enviar una carta notarial a Angie Jibaja...

No.



¿Es un problema de manutención por tus hijos?

No, con Miguel está todo en orden.