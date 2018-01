Tilsa Lozano: Daniela Cilloniz calificó de 'dolida' a la madura modelo por seguir hablando de Juan Vargas

Daniela Cilloniz arremetió contra la conductora de ‘Amor de verano’, Tilsa Lozano, a quien calificó de ‘dolida’ y ‘despechada’, pues asegura que continúa hablando del futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas porque no logra olvidarlo.



“Cuando veo que Tilsa Lozano sale hablando del ‘Loco’, digo: ‘¿Qué hace?’. Ella tiene esposo y una hija. El ‘Loco’ tiene mujer e hijos”, precisó Daniela Cilloniz.



Hace unos días Tilsa bromeó con el peso de Juan Manuel...

Sí pues. No entiendo cómo puede seguir hablando de él, al menos que tenga respeto a su hija, a Blanca (Rodríguez). Pero cada loca con su tema.



¿Crees que habla de Vargas porque aún no lo olvida o por rating?

Por las dos cosas. Seguro que se quedó dolida, despechada... La pareja de Tilsa (Miguel Hidalgo) está quedando como un tonto, qué feo que ella esté mencionando a una persona que ni siquiera fue una pareja firme o legal.

¿Tilsa Lozano tiene el WhatsApp del 'Loco' Vargas?

Podría evitar hablar del tema porser la conductora del programa...

Claro. Que diga: ‘No hablo del señor por respeto a Blanca o Miguelón’, pero seguir hablando, facturando y mandando indirectas, no me parece correcto.



Por su parte, la modelo Eymi Dean, prima del ‘Loco’, dijo que Tilsa Lozano vive hablando del futbolista. “Ella sabe que mencionar a mi primo causará polémica, y ahora que tiene programa diario, lo hace con más ganas. A Juan Manuel nada de lo que tenga que ver con ella le interesa”, afirmó.



(L.G/J.V.)