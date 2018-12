Tilsa Lozano y Daniela Darcourt: La reacción de ambas al escuchar 'Mueve el totó' de Yahaira Plasencia

Es conocido que Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia no llevan una buena relación, pero ¿cómo reacciona la intérprete de 'Probablemente' cuando escucha una canción de la expareja de Jefferson Farfán?

A través de la cuenta de Instagram, Instarandula, se aprecia cómo reaccionó Daniela Darcourt cuando escuchó 'Mueve el totó' de Yahaira Plasencia durante la inauguración del spa de Tilsa Lozano, aunque las exVengadora tampoco se quedó atrás.



Tanto Daniela Darcourt como Tilsa Lozano hicieron muecas mientras sonaba la canción de Yahaira Plasencia como se ve en las imágenes de Instagram.



La reacción de Tilsa Lozano y Daniela Darcourt cuando escuchan una canción de Yahaira Plasencia. (Video: Instarandula)

"Sácame esa canción", reclamó Daniela Darcourt, haciendo una cruz con sus manos en referencia a Yahaira Plasencia mientras que Tilsa Lozano también indicó que no deseaba escuchar ese tema tal como se aprecia en las imágenes de Instagram



Cuando se ha intentado comparar a Daniela Darcourt con Yahaira Plasencia, la primera siempre ha dicho que no tiene poses de diva: "He pedido que no me comparen y ella no tiene vela en este entierro", dijo en una entrevista con Trome.

Mientras que la última vez que se le preguntó a Yahaira Plasencia por Daniela Darcourt, evitó responder a la prensa mencionando que no tenía tiempo.